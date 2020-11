Thibaud Saint-Guilhem (AVC Aix-en-Provence) a remporté, ce samedi, la 61e édition de la classique Paris-Chalette-Vierzon (Elite Nationale), disputée sur 177,6 kilomètres entre Chalette-sur-Loing (Loiret) et Vierzon (Cher). Il a devancé Jason Tesson (Sojasun espoir-ACNC) et Sandy Dujardin (EC Saint-Etienne Loire). La course d'attente a été remportée par Lenny Martinez..- Speaker Guy PAGE...